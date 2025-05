Il leader del mondiale di F1 Oscar Piastri esalta Imola | Circuito fantastico uno dei migliori in calendario

Oscar Piastri, attuale leader del mondiale di Formula 1, esprime la sua ammirazione per il circuito di Imola, definendolo "fantastico" e uno dei migliori del calendario. In vista del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, il giovane pilota si prepara a sfidare i concorrenti su un tracciato che incarna la passione per il motorsport.

"Cosa penso del circuito di Imola? Che è fantastico uno dei migliori che abbiamo in calendario". A 'benedire' il tracciato dell'Enzo e Dino Ferrari è Oscar Piastri, che si presenterà questo weekend al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna da leader del campionato. Quanto agli. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il leader del mondiale di F1 Oscar Piastri esalta Imola: "Circuito fantastico, uno dei migliori in calendario"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il leader del mondiale di F1 Oscar Piastri esalta Imola: "Circuito fantastico, uno dei migliori in calendario"

Scrive bolognatoday.it: Parole dette in occasione della 32esima edizione del Trofeo Bandini, riconoscimento ritirato mercoledì pomeriggio alla Rocca Veneziana di Brisighella delle mani del presidente dell'associazione, il ca ...

F1 a Imola: Kimi Antonelli mette Oscar Piastri nel mirino

Riporta msn.com: Kimi Antonelli si prepara per il suo Gran Premio di casa a Imola, puntando a ostacolare Oscar Piastri con la sua Mercedes.

Oscar l’italiano. Viaggio nelle origini toscane di Piastri

Come scrive sport.sky.it: L'attuale leader del Mondiale di Formula 1 ha le sue origini in un paesino delle colline toscane. I parenti ancora presenti da quelle parti stanno cercando di ricostruire l'albero genealogico della fa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Oscar Piastri trionfa al GP di Miami: doppietta McLaren, disastro Ferrari

Oscar Piastri conquista il Gran Premio di Miami, sesta tappa del Mondiale di Formula 1, firmando la quarta vittoria stagionale e la sesta in carriera.