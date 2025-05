Il Lazio segna un record nelle esportazioni grazie ai settori farmaceutico e tecnologico

Il Lazio raggiunge un nuovo traguardo nelle esportazioni, con un totale di 32 miliardi di euro nel 2024. Questo record è trainato principalmente dai settori farmaceutico e tecnologico, che da soli contribuiscono a più della metà del valore export regionale. I dati provengono da uno studio del Research Department di Intesa San Paolo, confermando la crescente vitalità economica della regione.

