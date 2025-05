Il grasso addominale indebolisce il corpo contro il cancro

Uno studio recente pubblicato su Science Immunology rivela che il grasso addominale, in particolare l'ascite ricca di lipidi, compromette la risposta immunitaria nel carcinoma ovarico avanzato. Ricercatori del Trinity College hanno identificato il ruolo cruciale di questo liquido addominale nel migliorare l'efficacia tumorale, aprendo nuove prospettive per la comprensione e il trattamento di questa malattia.

AGI - Il liquido addominale ricco di lipidi, noto come ascite, svolga un ruolo centrale nell'indebolimento della risposta immunitaria nel carcinoma ovarico avanzato. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Science Immunology, condotto dagli scienziati del Trinity College di Dublino e dell'University College di Dublino. Il team, guidato da Karen Slattery, ha esaminato il modo in cui l'ascite interrompe la funzione delle cellule immunitarie, con particolare attenzione alle cellule natural killer (NK) e ai linfociti T, che svolgono un ruolo fondamentale nella capacità dell'organismo di eliminare i tumori. I risultati, commentano gli esperti, offrono nuove prospettive sulla soppressione immunitaria nel carcinoma ovarico e aprono promettenti prospettive per futuri approcci immunoterapici. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Il grasso addominale indebolisce il corpo contro il cancro

