Il grande tennis raddoppia in riviera | due tornei con montepremi complessivo da quasi 80 mila dollari

Il grande tennis torna in Riviera con un doppio evento alla Polisportiva 2000 di Cervia, offrendo un montepremi complessivo di quasi 80 mila dollari. Dal 18 maggio, si svolgerà la seconda edizione del trofeo “Città di Cervia” (30.000 dollari), dando il via a una manifestazione che promette emozioni e grande spettacolo.

