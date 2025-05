Il grande successo di God of War ha spinto Sony a pretendere Ragnarok nella metà del tempo

Il trionfo di God of War nel 2018 ha spinto Sony a esigere un seguito ancora più audace, ma da sviluppare in tempi frustrantemente brevi. Ariel Lawrence, game director di Santa Monica Studio, svela i retroscena di questa sfida epica durante un panel per il 20° anniversario del franchise, rivelando le pressioni e le aspettative che hanno definito Ragnarok.

Il clamoroso successo di God of War del 2018 ha portato ad una richiesta altrettanto imponente: Sony voleva un seguito ancora più ambizioso, ma da realizzare in tempi drasticamente ridotti. A raccontarlo è Ariel Lawrence, game director di Santa Monica Studio, durante il panel celebrativo per il 20° anniversario della saga. “Appena uscì God of War e capimmo che era piaciuto a tutti, arrivò subito la richiesta: ‘Farete il secondo, nella metà del tempo, ma dovrà essere il doppio più grande, con più boss e nemici’”, ha ricordato. Come leggiamo su GamesRadar, il colosso giapponese ha effettuato questa richiesta titanica che ha ovviamente messo il team americano sotto pressione. Difatti nonostante la base tecnologica già pronta dal primo capitolo, God of War Ragnarök è diventato un colosso videoludico, con contenuti che possono richiedere fino a 100 ore per essere completati. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il grande successo di God of War ha spinto Sony a pretendere Ragnarok nella metà del tempo

Approfondimenti da altre fonti

Il grande successo di God of War ha spinto Sony a pretendere Ragnarok nella metà del tempo

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

God of War ebbe così tanto successo che Sony pretese Ragnarök nella metà del tempo, lungo il doppio e con più boss

Riporta msn.com: Il successo di God of War costrinse Santa Monica Studio a un tour de force per accontentare le richieste della dirigenza di Sony.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sony ha presentato la nuova videocamera FX6

Sony ha presentato oggi ufficialmente la nuova videocamera FX6 (modello ILME-FX6V ). La nuova macchina si inserisce nella serie Cinema Line, studiata per mettere a disposizione di un vasto pubblico di registi e content creator l?esperienza del brand nelle tecnologie di imaging.