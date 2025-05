Il grande ritorno di Kate Middleton | tiara e gala a Windsor

Kate Middleton celebra il suo grande ritorno a Windsor, pronta a brillare come Principessa del Galles. L'occasione di gala la vede indossare una magnifica tiara, simbolo di eleganza e raffinatezza. Scopri tutti i dettagli di questo evento straordinario su Donne Magazine e lasciati incantare dalla sua luminosità.

La Principessa del Galles pronta a brillare in un'importante occasione di gala. Kate Middleton e il suo ritorno trionfale con la tiara a Windsor su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il grande ritorno di Kate Middleton: tiara e gala a Windsor

Se ne parla anche su altri siti

La foto che meglio racconta l'amore tra William e Kate Middleton: il ritorno sull’isola di Mull e l'anniversario dopo l'anno più difficile

Segnala vanityfair.it: William e Kate Middleton, 14 anni dopo il sì all’Abbazia di Westminster, tornano in Scozia dove tutto ebbe inizio. Dopo l’anno più difficile, la favola continua e la coppia appare più innamorata che m ...

Kate Middleton, splendore in viola per il VE Day: rubini, pieghe e ritorno tra i reali

Si legge su dilei.it: L’abito era già stato indossato nel 2022 per accogliere il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, ma il suo ritorno oggi ... è uno di quei dettagli che Kate Middleton maneggia con ...

Il ritorno di Kate Middleton in un video che racconta il bello della vita all'aria aperta: «Nella natura trovo equilibrio, pace e riconnessione»

Riporta informazione.it: Nel video Kate Middleton parla con il capo scout Dwayne Fields dei benefici dell'ambiente naturale. (Vanity Fair Italia) Ne parlano anche altre testate La principessa del Galles ha visitato il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kate Middleton - il ritorno dopo mesi: in bianco per sua prima uscita pubblica

Kate - apparsa sorridente in un'immagine che la ritrae nella carrozza con l'abito su cui spicca un ampio fiocco a righe bianche e scure - è colonnello onorario delle Guardie irlandesi.