L’iniziativa lanciata dal Comune di Firenze affianca, con altri intenti, quella che storicamente porta avanti la Chiesa con i corsi di preparazione al matrimonio. Corsi promossi, con diverse modalità e differente durata, nelle parrocchie della Diocesi fiorentina per le coppie intenzionate a coronare il sogno dei fiori d’arancio di fronte ad un sacerdote. E cosa ne pensa un religioso del corso prematrimoniale laico? Ne parliamo con don Francesco Vermigli, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano di Firenze. Don Vermigli, non è che adesso c’è ’concorrenza’ con il Comune che promuove corsi prematrimoniali? "Assolutamente no (ride ndr)". Cosa ne pensa dell’iniziativa dell’amministrazione? "Tutto quello che punta alla chiarezza è il benvenuto, quindi ben vengano anche questi corsi". Secondo lei è utile anche parlare di aspetti poco romantici come la successione, la gestione del patrimonio e le norme sulla separazione? "Queste cose non sono il cuore del matrimonio, anche letto in chiave sacramentale, ma essendo un istituto pubblico porta con sé anche questi aspetti". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giudizio del sacerdote : "Così si fa chiarezza. Ma c’è anche tanto altro"

