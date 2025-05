Il Giro d’Italia arriva a Siena | tanti eventi collaterali in attesa della corsa in rosa

Il Giro d’Italia 2025 sta per invadere Siena, domenica 18 maggio, promettendo emozioni e spettacolo. La città si prepara a celebrare l’arrivo della corsa rosa con eventi collaterali che coinvolgeranno cittadini e visitatori, creando un’atmosfera unica in una delle piazze più belle del mondo. Un'opportunità imperdibile per vivere il ciclismo in una cornice eccezionale!

SIENA – La grande attesa è finita: il Giro d’Italia 2025 arriva a Siena domenica (18 maggio), portando con sé tutta l’emozione e la spettacolarità della corsa rosa. Un evento attesissimo per la città, che si prepara ad accogliere i migliori ciclisti del mondo nella suggestiva cornice di Piazza del Campo, dove si concluderà la tappa con partenza da Gubbio per una lunghezza totale di 181 chilometri. Il tracciato senese offre un finale mozzafiato, tra paesaggi collinari e strade ricche di fascino. Ecco i passaggi chiave del percorso e gli orari stimati di passaggio (in base alla velocità di tappa) della carovana professionistica: Colle Pinzuto tra le 16,44 e le 17,06; Monteliscai tra le 16,45 e le 17,08 con successivi passaggi in s trada Chiantigiana, strada di Scacciapensieri, bivio le Tolfe, via Nazareno Orlandi, via Ugo La Malfa (sovrappasso viale Bracci), via Aldo Moro. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

