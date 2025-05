Il Giappone senza segreti raccontato da ’Erikottero’

Scopri il Giappone senza segreti con Eriko Kawasaki, in arte Erikottero, all’Auditorium 'Arcangelo Corelli' di Fusignano. Oggi alle 21, il ’ScrittuRa Festival’ ti invita a un viaggio affascinante attraverso 'Easy Japan' (Longanesi), con la guida di questa talentuosa youtuber e insegnante di giapponese, pronto a svelare le meraviglie e le curiosità del Paese del Sol Levante.

ScrittuRa Festival arriva oggi all’Auditorium ’Arcangelo Corelli’ di Fusignano alle 21, con un viaggio coinvolgente alla scoperta del Giappone con Eriko Kawasaki, nota al pubblico come Erikottero’. Con il suo ’ Easy Japan ’ (Longanesi), Eriko – youtuber e insegnante di giapponese – guiderà i presenti attraverso la cultura, le curiosità e le meraviglie del suo Paese, con passione e ironia. Un incontro per chi sogna il Sol Levante o vuole conoscerlo da vicino, con uno sguardo autentico e accessibile. Nato dalla lunga esperienza di divulgazione della sua autrice, ’Easy Japan’ è un piccolo e curioso prontuario pensato per l’uso in viaggio che, mentre ti aiuta ad acquisire le basi della lingua in modo intuitivo e divertente, ti racconta anche tantissime cose sugli usi, la cultura, le stranezze e le meraviglie di un popolo che non finisce mai di stupire e affascinare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it