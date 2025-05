Il genio di ’Fabri’ per il prossimo | Ora riaprirai gli occhi in cielo | Bello averti avuto come papà

...si arrendono facilmente. Il genio di Fabri brillava come una stella, capace di illuminare le vite di chi lo circondava. Oggi, mentre ci prepariamo a dirgli addio, il suo amore e la sua forza rimarranno nei nostri cuori, testimoni di una straordinaria umanità che ha lasciato un'impronta indelebile.

Dolore profondo e intenso. Ma anche costernazione per ritrovarsi a dare l’ultimo saluto ad un uomo di 64 anni che aveva fatto di tutto per far stare bene gli altri. Tutti sapevano che non stava bene ma erano altrettanto certi che Fabrizio avrebbe superato questa prova, perché le persone come lui non possono lasciarci. Al funerale di Fabrizio Borra, fisioterapista, ma anche qualcosa in più, di tanti grandi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e persone comuni, scomparso domenica mattina per una forma tumorale al cervello che lo aveva colpito quasi 13 mesi fa, aleggiavano questi sentimenti. In una chiesa del Duomo strapiena (circa 700 persone), con anche diverse file di sedie aggiunte dietro alle classiche panche di legno, si sono celebrate le esequie di questa persona buona, generosa, che aveva una missione nella vita: quella di dare tutto agli altri attraverso la sua attività di fisioterapista sempre all’avanguardia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it