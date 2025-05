Il fumo uccide 80% diagnosi di cancro riguarda proprio i fumatori

Nonostante la diminuzione del numero di fumatori in Italia, il fumo continua a rappresentare un grave rischio per la salute. Infatti, l'80% delle diagnosi di cancro è attribuibile a chi fuma. Scopriamo di più su questo allarmante dato nel servizio di Antonella Mazza Teruel.

Sempre meno persone in Italia fumano, ma chi lo fa rischia di ammalarsi. L’80% delle diagnosi di cancro riguarda proprio i fumatori. Servizio di Antonella Mazza Teruel. Il fumo uccide, 80% diagnosi di cancro riguarda proprio i fumatori TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il fumo uccide, 80% diagnosi di cancro riguarda proprio i fumatori

