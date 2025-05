Il fiume imprevisto uscito dalla galleria della diga | il video

Un'improvvisa furia d'acqua ha sorpreso l'Alto Adige martedì 13 maggio, quando la diga Zoggler ha registrato una significativa fuoriuscita dalla galleria di scarico. Il torrentoso evento ha portato a un innalzamento del livello del torrente Valsura, trasformando il paesaggio e suscitando grande attenzione. Scopri di più nel video che documenta l'accaduto.

Imprevisto nella giornata di ieri, martedì 13 maggio, in Alto Adige: un’imponente fuoriuscita di acqua si è verificata nella galleria di scarico di fondo della diga Zoggler. La fuoriuscita è sfociata quindi nel torrente Valsura “che per questo ha un livello più alto nel tratto compreso tra la. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il "fiume" imprevisto uscito dalla galleria della diga: il video

Come scrive trentotoday.it: La causa esatta di questa fuoriuscita non è ancora chiara, anche se la situazione non desterebbe eccessive preoccupazioni. In via precauzionale, il lago artificiale e il torrente Valsura sono ...

