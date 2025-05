il film enzo di robin campillo con favino nel ruolo di un padre in conflitto con il figlio 16enne a cannes alla quinzaine des cinéastes

"Enzo", il film di Robin Campillo che ha debuttato alla Quinzaine des cinéastes del 78° Festival di Cannes, presenta Pierfrancesco Favino nel complesso ruolo di un padre in crisi con il suo giovane figlio di 16 anni. Un'opera intensa che esplora il conflitto generazionale e i legami familiari, originariamente concepita dal regista Laurent Cantet, ora scomparso.

C annes, 14 mag. (askanews) – Si intitola “Enzo” il film che ha portato Pierfrancesco Favino a Cannes e che ha aperto la Quinzaine des cinéastes del 78° festival. L’attore italiano era stato chiamato dal regista, poi scomparso, Laurent Cantet, ed è stato quindi diretto da Robin Campillo nel ruolo di un padre in conflitto con il figlio 16enne. Il ragazzo, Enzo, vuole cercare la propria identità fuggendo dall’ambiente borghese della famiglia e l’incontro con il muratore ucraino Vlad lo mette di fronte a se stesso e alla propria sessualità. “Enzo” è un film che ha fatto riflettere Favino sul proprio ruolo di genitore: “Come un qualsiasi genitore che ha un figlio adolescente siamo gli uni in balìa degli altri, spesso tirati a destra e a sinistra da emozioni contrastanti, da preoccupazioni, dalla difficoltà di saper riconoscere l’individuo che hai davanti, indipendentemente dal fatto che sia tuo padre o tuo figlio. 🔗Leggi su Iodonna.it