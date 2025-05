il festival terra e laghi oltre i confini dell insubria

Il festival "Terra e Laghi" torna nel 2025, unendo oltre 50 Comuni tra Italia e Svizzera con 78 spettacoli teatrali. Da maggio a novembre, il panorama artistico si arricchisce di emozioni e novità, con un'anteprima venerdì prossimo a Palazzo Estense. Un evento promosso da Teatro Blu, radicato nel cuore varesino, che celebra il teatro in tutte le sue forme.

Da maggio a novembre 78 spettacoli di teatro, in tutti i suoi generi e linguaggi, in 50 Comuni tra Italia e Svizzera. È l’edizione 2025 di Terra e Laghi, festival promosso da Teatro Blu, dal cuore varesino. Palazzo Estense ha ospitato la presentazione del programma che avrà un’anteprima venerdì alle 21 ad Arsago Seprio, con lo spettacolo Giulietta e Romeo. Il via ufficiale sarà ai Giardini Estensi venerdì 30 alle 21 con la Carmen. La produzione di Teatro Blu andrà in scena in una versione rivisitata, con Punto Flamenco di Milano. Sul palco Silvia Priori, il soprano Yoko Takada, la ballerina Maria Rosaria Mottola e il corpo di ballo Punto Flamenco per la regia di Kuniaki Ida. "Vedrete una Carmen esplosiva, libera e passionale, innamorata dell’amore e della libertà", ha assicurato Silvia Priori, direttrice artistica di Terra e Laghi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it