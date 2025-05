Il festival Frogstock inaugura l' edizione estiva con il cantautore Giuse The Lizia

Frogstock, il festival che ha incantato il pubblico per 30 anni, torna a Riolo Terme con una scintillante edizione estiva. Inaugurato dal cantautore Giuse the Lizia, questo evento celebra la musica e la cultura, offrendo una lineup eccezionale di artisti e band. Organizzato dall'associazione culturale Clips Rag&Rock, Frogstock è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Dopo 30 anni di successi e di emozioni, il festival Frogstock torna a Riolo Terme con una nuova edizione estiva. Quest'anno, il festival celebrerà il suo 30esimo anniversario con una lineup di artisti e band. Il "Frogstock", organizzato dall'associazione culturale Clips Rag&Rock, è diventato.

