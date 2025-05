Il FC United of Manchester si è regalato lo United e Cantona

In occasione del suo ventesimo anniversario, l'FC United of Manchester si è regalato un evento speciale e un nuovo comproprietario d'eccezione: Eric Cantona. La celebrazione avrà luogo domenica 18 maggio al Broadhurst Park, con una partita che vedrà protagoniste le leggende del club, in un'atmosfera ricca di emozioni e entusiasmo.

L’ FC United of Manchester compie vent’anni e per l’occasione si è regalato un evento e un nuovo comproprietario. L’evento è la partita che si giocherà domenica 18 maggio alle 15 al Broadhurst Park, stadio di proprietà del club, che può ospitare fino a 4.700 spettatori, tra le leggende dell’FC United e quelle del Manchester United; volendo, tra le tante iniziative di autofinanziamento, si può anche comprare un biglietto per cenare insieme con le leggende dei Red Devils la sera prima della partita. Il comproprietario è nientemeno che Eric Cantona, ex stella dello United e della nazionale francese: “Siamo orgogliosi di annunciare che Eric è entrato a far parte dell’FC United come comproprietario. Non solo, ma ha anche arruolato tutti e quattro i suoi figli e i suoi due fratelli, dimostrando un vero impegno per il club e tutto ciò che rappresenta”, ha dichiarato la società in una nota. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il FC United of Manchester si è regalato lo United e Cantona

