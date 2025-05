Il fatto del giorno incubo C per la Sampdoria | reazioni e scenari | Video

La Sampdoria vive un incubo dopo la retrocessione. In questo speciale, esploriamo le cause di una crisi profonda, le reazioni dei tifosi e delle istituzioni, e gli scenari futuri. Mauro Casaccia del Secolo XIX ci guida attraverso un'analisi approfondita, anticipando gli approfondimenti del Decimonono in edizione cartacea e digitale.

Speciale Sampdoria: dopo l'incubo della retrocessione è tempo di analizzare come si è arrivati a questo punto, i possibili scenari e le reazioni di tifosi, politica e società civile. Mauro Casaccia, del Secolo XIX, anticipa gli approfondimenti preparati per il Decimonono in edizione cartacea e per il sito del quotidiano

Incubo Sampdoria, pari inutile con il Catanzaro e ora la Serie C si avvicina: decisivo lo scontro diretto con la Salernitana

Lo riporta calcionews24.com: Sampdoria, l’incubo Serie C si fa sempre più concreto: pari inutile con il Catanzaro e ora i blucerchiati sono terzultimi La Sampdoria resta in apnea. Il 2-2 di Catanzaro, maturato dopo un match gioca ...

