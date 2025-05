Il dramma a Gaza Gli scatti-verità di sei fotografi

Fino al 30 giugno a Ravenna, la mostra collettiva "I Grant You Refuge" offre uno sguardo profondo sulle condizioni di vita della popolazione civile a Gaza attraverso gli scatti di sei fotografi palestinesi: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi. Un'opportunità imperdibile per comprendere il dramma di una realtà afflitta.

Per chi vuole saperne di più sulle condizioni di vita della popolazione civile a Gaza, fino al 30 giugno a Ravenna, da non perdere è la mostra collettiva 'I Grant You Refuge', di sei fotografi palestinesi: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al-Tabatibi. Le foto sono esposte in alcune sale (teatro Rasi, Casa delle Culture, Sportello per cittadini migranti, varie sedi Cgil) e in diverse vie della città e a Marina di Ravenna, attraverso una serie di manifesti di grande formato. Curatore della mostra è il fotografo Paolo Patruno che per il titolo ha tratto ispirazione dall'omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa il 20 ottobre 2023 nella sua casa di Khan Yunis, durante un bombardamento. Patruno, com'è nata l'idea della mostra? "Tutto ha preso il via lo scorso ottobre, dopo un anno in cui continuavo a vedere le immagini condivise sui social.