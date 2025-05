il dollaro e quel suo privilegio esorbitante scrive paganetto

Nel suo saggio, Paganetto esplora il privilegiato status del dollaro nel panorama economico globale. Nonostante i cambiamenti geopolitici, l'80% delle transazioni internazionali è ancora denominato in dollari, rispecchiando le decisioni di Bretton Woods. Inoltre, le Banche centrali detengono tre quarti delle loro riserve in questo bulwark monetario, rivelando la continua dominanza della valuta americana.

Ancora oggi l’80% delle transazioni internazionali continua ad essere regolata in dollari secondo le regole fissate a Bretton Woods dai vincitori della seconda guerra mondiale. In dollari sono anche i tre quarti delle riserve complessive detenute dalle Banche centrali. Viviamo in un mondo in cui i pagamenti al dettaglio sono sempre più digitali e in cui, allo stesso tempo è crescente la spinta verso le monete digitali. Ciò è vero per l’euro, per il quale sta avanzando un progetto di moneta digitale. Ma il presidente della Federal Reserve ha dichiarato che il dollaro digitale non è tra i suoi programmi immediati. In realtà negli Usa c’è, semmai, una spinta verso le cripto attività e le stablecoin, monete virtuali che hanno un rapporto fisso con il dollaro e che spingono al suo ulteriore rafforzamento come strumento di pagamento. 🔗Leggi su Formiche.net