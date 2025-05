Il dirigente Scorrano sul ponte a Roccamorice | L' opera migliorerà la situazione viaria attuale

Il dirigente Marco Scorrano ha confermato l'importanza del progetto del ponte a Roccamorice, sottolineando come questa opera possa migliorare la situazione viaria attuale. Mercoledì 14 maggio, ha incontrato i rappresentanti del comitato SP 64, Francesco Palumbo e Filippo Menna, per discutere della risoluzione delle problematiche legate alle frane nella zona.

"Sì al progetto del ponte a Roccamorice": le precisazioni arrivano dal dirigente Marco Scorrano, che nella mattina di mercoledì 14 maggio ha incontrato i rappresentanti del Consiglio direttivo del comitato SP 64, Francesco Palumbo e Filippo Menna sulla risoluzione del problema delle frane sulla. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il dirigente Scorrano sul ponte a Roccamorice: "L'opera migliorerà la situazione viaria attuale"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dirigente del Miur tenta il suicidio : Giovanna Boda era indagata per corruzione

Una direttrice del Ministero della Pubblica Istruzione di 47 anni, Giovanna Boda, indagata per corruzione dalla Procura di Roma, ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano di un appartamento di Piazza della Libertà a Roma: ricoverata al Policlinico Gemelli con fratture multiple, si trova in condizioni molto gravi.