Il difficile discorso sulla guerra di Emmanuel Macron

Nel contesto di una geopolitica intricata, Emmanuel Macron affronta il delicato tema della guerra, bilanciando solidarietà a Kiev e gli interessi della sicurezza nazionale. Il futuro del ruolo di Parigi nella difesa nucleare dell'Unione Europea rimane incerto, con implicazioni significative per la stabilità continentale. Analizziamo le sfide e le opportunità che si presentano.

Il presidente francese si muove in un quadro geopolitico complesso, tra solidarietà a Kiev, tenuta dell'Europa e sicurezza nazionale. E il ruolo di Parigi nella difesa nucleare dell'Unione resta ancora da chiarire.

