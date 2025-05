Il diabete gestazionale passa o rimane? È ereditario? 7 domande e risposte

Il diabete gestazionale, diagnosticato durante la gravidanza, colpisce fino al 18% delle donne. Spesso si pone la domanda se questa condizione sia temporanea o possa avere ripercussioni future. In questo approfondimento, rispondiamo a sette quesiti sulla persistenza del diabete gestazionale e sul suo possibile legame con la predisposizione ereditaria. Scopriamone di più.

Il diabete gestazionale, la forma di diabete diagnosticata per la prima volta nel secondo o nel terzo trimestre di gravidanza, è una condizione che interessa fino al 18% delle donne in gravidanza. Sempre l' Istituto Superiore di Sanità (ISS) riporta come questa forma di diabete rappresenti una complicazione di circa il 6-7% di tutte le gravidanze. È importante ricordare che il diabete gestazionale aumenta non solo il rischio di complicazioni in gravidanza, ma anche il rischio metabolico a lungo termine sia nella gestante che nel figlio. Si tratta quindi di una malattia che ha e può avere ripercussioni molto importanti, sia durante la gravidanza che dopo la fine della gestazione. Per questo motivo vogliamo rispondere alle principali domande in materia così da offrire una panoramica più chiara su questa condizione.