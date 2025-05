Il cuore oltre i confini | il docufilm di Anna Carlucci su Alessandro Frigiola

"Il cuore oltre i confini" è il docufilm di Anna Carlucci che narra la straordinaria vita di Alessandro Frigiola, luminare della cardiochirurgia pediatrica. Attraverso un'opera filantropica trentennale, il film racconta storie di speranza e dedizione, illuminando il cammino di chi lotta per il bene di altri. Un viaggio emozionante che merita di essere vissuto e condiviso.

