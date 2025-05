Il Crodino pronto a conquistare l’America Così Campari scommette sullo Spritz analcolico all’italiana

Campari punta sul Crodino per conquistare il mercato americano, scommettendo sul successo dello spritz analcolico all'italiana. Con il lancio previsto per l'estate in sette Stati, l'azienda mira a capitalizzare l'onda positiva dei drink pronti e degli aperitivi senza alcol, portando un angolo di dolcezza e freschezza italiana negli Stati Uniti.

Il lancio dell'analcolico biondo è previsto per l'estate in sette Stati. L'obiettivo è sfruttare il buon momento dei ready to drink e degli aperitivi zero alcol 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il Crodino pronto a conquistare l’America. Così Campari scommette sullo Spritz analcolico all’italiana

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stati Uniti : Donald Trump pronto a graziare 100 persone

Donald Trump è pronto a perdonare e commutare la condanna a un centinaio di persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca.