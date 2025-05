Il Coro di Miami domani in San Martino A gran richiesta sarà in prima serata

Domani alle 21, la rassegna "Musica In Cattedrale" in San Martino accoglie con entusiasmo il coro di Miami, la Frost Chorale. Rispondendo a un'ampia richiesta, l'evento si preannuncia ricco di emozioni, con la partecipazione di artisti di fama internazionale, come ogni anno. Non perdere questa opportunità di vivere la magia della musica corale!

Domani sera alle 21 in San Martino, spazio a “Musica In Cattedrale”, rassegna internazionale di cori e organisti. L’edizione del 2025 vedrà come negli anni passati, la presenza di nomi famosi del concertismo internazionale. Domani sarà la Frost Chorale, coro d’eccellenza della Frost School of Music – University of Miami (Florida), sotto la conduzione del celebre direttore Matthew Brady, ad aprire la rassegna con musiche di Mendelssohn, Brahms e altri. La rassegna proseguirà fino a ottobre. Tra gli ospiti ci sarà anche il Coro del Liceo Classico Niccolò Machiavelli di Lucca, col suo saggio di fine anno. “Rispetto agli scorsi anni –dice il presidente di Flam – abbiamo voluto recuperare l’orario tradizionale delle 21. Molti amici lucchesi e non ci segnalavano infatti la difficoltà di partecipare ai concerti nel tardo pomeriggio per motivi di lavoro (18. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Coro di Miami domani in San Martino. A gran richiesta sarà in “prima serata“

