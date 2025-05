Il contatto pelle a pelle con il neonato è un toccasana sia per quest' ultimo che per la madre

Il contatto pelle a pelle con il neonato rappresenta un fondamentale legame affettivo e fisico, essenziale per il benessere di entrambi. La canguro terapia, o Kangaroo Care, è una pratica salvavita per i neonati prematuri, che va oltre il semplice affetto, offrendo numerosi benefici fisici e psicologici a genitori e bambini.

U n abbraccio che salva. La canguro terapia, nota anche come Kangaroo Care, è una pratica salvavita per i neonati prematuri, che consiste nel contatto pelle a pelle tra il neonato e il genitore, principalmente sul petto della madre o del padre. Non si tratta solo di un gesto d’amore, ma di una strategia terapeutica riconosciuta a livello mondiale per i suoi effetti benefici sulla salute neonatale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la raccomanda come trattamento di routine per tutti i neonati pretermine o con basso peso alla nascita, indicandone l’inizio il più precoce possibile e una durata giornaliera di almeno 8 ore, in sessioni di minimo due ore ciascuna. Numerosi studi hanno dimostrato che questa forma di assistenza riduce significativamente la mortalità neonatale, aumenta i tassi di allattamento al seno e migliora la crescita ponderale. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il contatto pelle a pelle con il neonato è un toccasana sia per quest'ultimo che per la madre.

Se ne parla anche su altri siti

Neonati prematuri, cos'è e come funziona la "canguro terapia"

Secondo tg24.sky.it: Ridurre la mortalità neonatale, aumentare i tassi di allattamento al seno, migliorare la crescita ponderale e degli altri parametri antropometrici: questi sono alcuni dei benefici della cosiddetta ...

Contatto pelle a pelle dopo il parto: secondo uno studio non migliora lo sviluppo ma resta una pratica preziosa

Segnala fanpage.it: Uno studio norvegese mette in discussione l’idea che il contatto pelle a pelle tra madre e neonato subito dopo la nascita migliori lo sviluppo cognitivo. I ricercatori non hanno rilevato ...

Neonati prematuri. -40% mortalità con la "Kangaroo Mother Care"

Come scrive quotidianosanita.it: Numerosi studi hanno evidenziato i benefici per la salute del contatto ‘pelle a pelle’ delle madri con i neonati, specie se prematuri. Tuttavia questa pratica che, "ricalcandone" l'approccio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xbox Game Pass aiuta i gamer italiani a rimanere in contatto

Una nuova ricerca svela che gli abbonati a Xbox Game Pass hanno maggiori probabilità di giocare a più giochi e di farlo più spesso con amici e familiari: · I membri di Xbox Game Pass sono tra i gamer italiani più socievoli e sono più propensi a giocare online con amici (25% in più) e familiari (19% in più) almeno una volta alla settimana rispetto ai non abbonati.