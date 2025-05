Il conclave su Instagram Mattia 26 anni in Vaticano | Atmosfera incredibile

Il conclave ha attirato l'attenzione di molti, ma Mattia Siboni, 26 anni, ha catturato l'essenza di questo storico evento dal suo punto di vista unico. Professionista accreditato dalla Santa Sede, ha condiviso l'atmosfera incredibile del Vaticano e i primi discorsi di Papa Leone XIV sul suo canale Instagram, offrendoci uno sguardo privilegiato su un momento indimenticabile.

Dal conclave ai primi discorsi di Papa Leone XIV: il content creator forlivese Mattia Siboni, 26 anni, ha documentato ogni passaggio del conclave sul suo canale Instagram, ma non lo ha fatto come un curioso qualsiasi, bensì come professionista accreditato dalla Santa Sede. "Tutto è cominciato da un forte desiderio, ovvero quello di testimoniare in prima persona un evento epocale incredibile, quale è l’elezione di un nuovo Pontefice. Quando ho visto che c’era la possibilità di fare domanda per ricevere l’accredito ho subito approfittato dell’opportunità". Così Mattia è partito da Forlì, per raggiungere Roma mercoledì 7, giorno d’apertura del conclave. "L’atmosfera era ricchissima di emozioni. Per me è stato molto interessante partecipare alle conferenze stampa, osservare i movimenti degli altri giornalisti accreditati, ascoltare ciò che si diceva nelle sale stampa, i pronostici, scrutare il passaggio dei cardinali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il conclave su Instagram". Mattia, 26 anni, in Vaticano: "Atmosfera incredibile"

Approfondimenti da altre fonti

"Il conclave su Instagram". Mattia, 26 anni, in Vaticano: "Atmosfera incredibile"

Secondo msn.com: Il ’content creator’ Siboni lavora sul web ed era accreditato presso la Santa Sede "Ho raccontato quei giorni con un video-diario. Papa Leone XIV? Mi è piaciuto".

Conclave, la passione dei cardinali per i social: l'elezione parallela a colpi di Instagram

Scrive ilmessaggero.it: C'è anche un pre-Conclave parallelo che si consuma sui ... con i propri follower tramite piattaforme come X, Facebook o Instagram. Tra i più attivi, senz'altro il cardinale di New York, Timothy ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sky Arte : Un filtro Instagram per festeggiare Alighiero Boetti

In occasione del lancio del documentario Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, Sky Arte presenta il filtro Instagram Auguri Boetti, per festeggiare l’ottantesimo anniversario dalla nascita dell’artista.