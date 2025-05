Il Comune | Ferma condanna vicini ai cittadini L’opposizione | Chiediamo meno parole e più fatti

La recente aggressione nel quartiere di San Sisto ha sollevato un'ondata di preoccupazione e indignazione tra i cittadini. Il comune non esita a condannare l'accaduto, mentre l'opposizione chiede un cambio di rotta: “Meno parole, più fatti.” La sicurezza diventa un tema centrale, toccando non solo le aree critiche ma l'intera comunità.

Bufera sulla sicurezza dopo la brutale aggressione che si è verificata nel quartiere di San Sisto. Tema caldissimo questo sul fronte della politica e altrettanto centrale per i cittadini, non più solo quelli di quartieri storicamente critici. "Un fatto di estrema gravità che ha generato paura e tensione tra i residenti", evidenziano la sindaca Vittoria Ferdinandi e il consigliere delegato Antonio Donato che esprimono "ferma condanna, profonda preoccupazione e massima vicinanza ai cittadini di San Sisto" per quanto avvenuto. Fin dalle prime ore del mattino, l'amministrazione è stata in costante contatto con le forze dell'ordine, cui spetta il compito di fare piena luce sull'accaduto. "Si tratta di un grave fatto di ordine pubblico che ha giustamente allarmato i residenti, i quali hanno reagito con senso civico tentando di prestare soccorso" viene sottolineato ancora dall'amministrazione comunale tutta che "confida pienamente nell'operato delle forze dell'ordine".