Il Como rilancia con forza | 3 innesti e 3 colpi impossibili per sognare in grande

Il Como si prepara a scrivere un nuovo capitolo ambizioso nel calcio italiano, puntando su tre innesti strategici e colpi da sogno. Con Cesc Fabregas che dice no alle big per scommettere sul progetto lariano, la squadra aspira a svelare un futuro luminoso. È tempo di sognare in grande e di dare vita a una nuova era.

Fabregas dice no alle big e rilancia con il Como. Tra sogni e strategie, prende forma un progetto ambizioso. Tre acquisti concreti e colpi da favola per scrivere una nuova storia Il Como rilancia con forza: 3 innesti e 3 colpi (im)possibili per sognare in grande (LaPresse) – serieanews.com Alla fine, pare proprio che il Como ce l'abbia fatta. Cesc Fabregas, dopo settimane di corteggiamenti serrati, sembra aver scelto di restare. E non era affatto scontato. In tanti hanno provato a portarlo via dalla sponda lariana del lago, a partire dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ma soprattutto la Roma dei Friedkin, che erano arrivati persino a ospitarlo per sondare un possibile accordo futuro. Niente da fare: ha detto no. Anzi, ha detto sì. Al Como. A un'idea. A una visione. Una scelta di cuore, ma anche di testa.