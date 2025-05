Il comitato famiglie sospese contro Sala | Serve un intervento del comune

Il comitato famiglie sospese contro Sala chiede un urgente intervento del Comune. Filippo Maria Borsellino, portavoce del gruppo composto da migliaia di persone con appartamenti sequestrati, esprime la propria amarezza: «Non siamo stati aggiornati da Palazzo Marino e speravamo in un dialogo aperto, ma finora nulla si è concretizzato».

«Non siamo aggiornati da palazzo Marino, ci aspettavamo un dialogo aperto, cosa che ancora non si è concretizzata, e di fatto siamo un po’ amareggiati» ha dichiarato Filippo Maria Borsellino, portavoce del comitato delle migliaia di persone con gli appartamenti sequestrati dalle inchieste sull'urbanistica milanese. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il comitato famiglie sospese contro Sala: «Serve un intervento del comune»

Su questo argomento da altre fonti

Il caso urbanistica a Milano. Le famiglie “sospese” incontrano la Procura: soluzione vicina

Riporta msn.com: Soddisfatti i rappresentanti del Comitato dei proprietari rimasti senza casa dopo l’inchiesta che ha portato a diversi cantieri sequestrati. Fiducioso il sindaco Sala: “Passi avanti, anche se i tempi ...

Incontro in Procura per le famiglie in attesa della casa

Secondo rainews.it: "Riteniamo non ci siano più scusanti da parte dell'amministrazione e del governo. Ci sono persone che vivono in case sotto indagine e che non possono essere vendute, altre che hanno comprato case su c ...

Famiglie sospese in attesa di una legge per sbloccare gli immobili sotto inchiesta a Milano

Secondo gaeta.it: A Milano circa 4.500 famiglie coinvolte in immobili sotto indagine giudiziaria attendono interventi legislativi urgenti, mentre il comitato Famiglie sospese guidato da Filippo Borsellino chiede una le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

1810 servizi svolti dalla Misericordia di Bagnone che potenzia ancora di pi? l?attivit? con Noi ci siamo

Siamo purtroppo entrati nella?seconda ondata? dell?epidemia Covid-19: tanta? la paura e con questa sono in costante aumento le ansie, i bisogni e, di conseguenza, le richieste di aiuto soprattutto da parte delle categorie fragili anziani in primis.