Il Colosseo in movimento | Dolce&Gabbana celebrano Roma con un abito da sogno

Il Colosseo prende vita con Dolce&Gabbana, che celebrano Roma attraverso un abito da sogno. Questo capolavoro moda incarna l'essenza della città eterna, incantando gli ospiti all'inaugurazione della mostra "Dal Cuore alle Mani". Dal 14 maggio al Palazzo delle Esposizioni, l'eleganza si fonde con la storia, regalando un'esperienza unica e indimenticabile.

C’è un abito che sembra racchiudere in sé l’essenza stessa della città eterna, e che ha mandato in visibilio gli ospiti dell’inaugurazione della mostra “ Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana ”, approdata dal 14 maggio al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nessuno si aspettava che Domenico Dolce e Stefano Gabbana potessero spingersi così in là nella loro celebrazione del genio italiano, eppure lo hanno fatto: tra oltre duecento creazioni esposte, c’è un capo che si è preso tutta la scena. Impossibile distogliere lo sguardo da quel vestito da ballo monumentale, posto al centro di una vera e propria piramide espositiva. Sulla sua ampia gonna si staglia, in una danza cromatica, l’iconico profilo del Colosseo, mentre il corsetto brilla grazie a centinaia di cristalli Swarovski. La sua visione evoca sogno e realtà, passato e presente, arte e leggenda. 🔗Leggi su Funweek.it

