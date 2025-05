Il colore del sole al Vittorio Emanuele | in scena l' opera lirica tratta dall’omonimo romanzo di Camilleri

Il 16 e 18 maggio, il Teatro Vittorio Emanuele ospita "Il colore del sole", un'opera lirica in un atto ispirata all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Attraverso un presunto diario di Caravaggio, l’opera esplora le sfide e le passioni del grande maestro, promettendo un viaggio emozionante tra arte e vita. Non mancate!

In scena al teatro Vittorio Emanuele, venerdì 16 maggio ore 21 e domenica 18 maggio ore 17,30, "Il colore del sole" un’opera lirica in un atto tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, ispirata a un presunto diario di Michelangelo Merisi da Caravaggio. In questo racconto immaginario, lo. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Il colore del sole" al Vittorio Emanuele: in scena l'opera lirica tratta dall’omonimo romanzo di Camilleri

