il cielo è rossoblù sopra roma esplode la gioia in piazza maggiore

Il cielo è rossoblù sopra Roma, mentre esplode la gioia in piazza Maggiore. Il Bologna trionfa sul Milan, grazie a un gol dello svizzero ad inizio ripresa, conquistando così la terza Coppa Italia della sua storia. Una vittoria che segna un nuovo inizio, avverando il sogno di una città intera e sciogliendo il tabù di Italiano.

Il Bologna in trionfo sul Milan con un gol dello svizzero ad inizio ripresa e conquistano la terza Coppa Italia della storia al termine di una battaglia senza quartiere. Italiano sfata così il suo tabù, realizzando il sogno di una città intera.

