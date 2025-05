Il cielo è rossoblù sopra a Roma!

Il cielo si tinge di rossoblù sopra Roma, mentre la squadra di Italiano conquista la terza Coppa Italia della sua storia. Un gol dello svizzero all'inizio della ripresa gela il Milan, sancendo una vittoria che riscatta il tecnico e celebra il sogno di una città intera. La cronaca di una battaglia sportiva in uno stadio Olimpico stracolmo...

