il ciclismo emiliano romagnolo protagonista a cicloevento con biciclettiamo

Il cuore del ciclismo emiliano romagnolo sbarca in riviera. Il Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna sarà infatti presente a Cicloevento con il progetto BicicletTiAmo. Dopo la fiera Liberamente di Bologna in occasione del Coni Sport Village e l'evento del tour Bicimparo a Parma, il Crer sarà fra le novità dell'importante Fiera internazionale del ciclismo di Cesenatico, organizzata da Confesercenti e Confartigianato. L'area BicicletTiAmo dedicata ai bambini con anche lo spazio riservato al cicloturismo, sarà allestita venerdì e sabato in piazza Andrea Costa in occasione della granfondo Nove Colli. Protagonista indiscussa sarà la bicicletta, il suo uso, le sue discipline e la sua capacità di farsi veicolo antico e moderno. Si aggiunge, quindi, il terzo tassello al mosaico promozionale del Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna, che negli ultimi tre anni sta scendendo in campo per mettere al centro la natura ludica del movimento giovanile e cicloturistico.