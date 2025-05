il cesenate sandri in concerto a spazio marte con il nuovo ep divertimenti

Il cesenate Sandri torna a incantare il suo pubblico allo Spazio Marte con un concerto imperdibile. Il cantautore presenta il suo nuovo EP “Divertimenti”, uscito il 2 maggio per Pioggia, regalando un’occasione unica per ascoltare live le sue ultime creazioni musicali e condividere l’emozione di un ritorno tanto atteso.

Il musicista cesenate Sandri torna allo Spazio Marte per un concerto molto atteso. Il cantautore presenta dal vivo nella sua città il nuovo lavoro discografico, un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni, che trovano spazio in “Divertimenti”, il nuovo EP uscito il 2 maggio per Pioggia. 🔗Leggi su Cesenatoday.it