il cda di dovalue approva i risultati consolidati del primo trimestre 2025

Roma, 14 maggio, 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (“la "Società", il “Gruppo” o "doValue" - Euronext Milan DOV.MI), principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, ha approvato oggi il Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 31 marzo 2025. Portafoglio Gestito (Gross Book Value) Il Gruppo è entrato nel 2025 con un eccezionale slancio commerciale, superando l'obiettivo di €8,0 miliardi di new business nei primi mesi dell'anno, con €9,2 miliardi di GBV raggiunti finora. Il nuovo GBV comprende €8,1 miliardi di nuovi mandati e €1,1 miliardi di forward flow. Oltre ai mandati annunciati nel corso dell'anno, i nuovi mandati comprendono single ticket o piccoli portafogli per un valore complessivo di €0,9 miliardi e nuovi mandati in Spagna da parte di un importante istituto bancario per €0,3 miliardi. 🔗Leggi su Iltempo.it