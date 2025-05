Il caso urbanistica a Milano Le famiglie sospese incontrano la Procura | soluzione vicina

A Milano, un incontro cruciale tra la Procura e il "Comitato famiglie sospese" segna un passo avanti nel complicato caso urbanistico della città. Le famiglie in attesa di un intervento concreto sperano in un emendamento-sblocco, di competenza nazionale, che potrebbe finalmente portare a soluzioni tangibili già dopo l'estate.

Milano – Un atteso incontro tra la Procura, titolare delle inchieste sull’urbanistica, e alcuni rappresentanti del “Comitato famiglie sospese” che qualche frutto concreto lo ha dato. Qualche passo avanti verso un emendamento-sblocco, di competenza della politica nazionale, che già dopo l’estate potrebbe concretizzarsi senza alcun ostacolo di natura giudiziaria, almeno, rassicurazioni sul punto ci sono state. E, d’altra parte, non si parla di un problema secondario, il presidente del comitato Filippo Borsellino, snocciola numeri importanti: ci sono 15mila famiglie “sospese“, se si considerano tutte le costruzioni post pandemia, in numeri assoluti circa 39mila persone che, a vario titolo, attendono casa dopo questo tsunami giudiziario. Due ore di confronto al quarto piano di palazzo di giustizia tra i rappresentati del comitato e la procuratrice aggiunta Tiziano Siciliano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caso urbanistica a Milano. Le famiglie “sospese” incontrano la Procura: soluzione vicina

Su questo argomento da altre fonti

Incontro in Procura per le famiglie in attesa della casa

Segnala rainews.it: "Riteniamo non ci siano più scusanti da parte dell'amministrazione e del governo. Ci sono persone che vivono in case sotto indagine e che non possono essere vendute, altre che hanno comprato case su c ...

Urbanistica, le famiglie sospese incontrano i pm: “I cantieri fermi vanno sbloccati”

Scrive msn.com: Il portavoce del comitato, dopo la riunione in cui si è fatto il punto della situazione: “Delusi dal Comune, il dialogo non si è mai concretizzato”. Si va verso la chiusura delle indagini nella partit ...

Famiglie sospese in attesa di una legge per sbloccare gli immobili sotto inchiesta a Milano

Scrive gaeta.it: A Milano circa 4.500 famiglie coinvolte in immobili sotto indagine giudiziaria attendono interventi legislativi urgenti, mentre il comitato Famiglie sospese guidato da Filippo Borsellino chiede una le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.