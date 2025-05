Il caschetto da provare? L' A-Line Bob sfoggiato anche da Lily Collins sul set della nuova stagione di Emily in Paris Il più modaiolo del momento

Il caschetto A-Line Bob, recentemente sfoggiato da Lily Collins sul set di "Emily in Paris", è il taglio di capelli più trendy del momento. Ispirato alla celebre collezione di Christian Dior del 1955, questo look incornicia perfettamente il viso, con un effetto pieno e definito a livello mandibolare. Scopriamo insieme perché è così amato!

L ' A-Line Bob è il taglio di capelli a caschetto del momento: è un omaggio alla celebre collezione ad A resa famosa da Christian Dior nel 1955. Le caratteristiche di questo caschetto? L'effetto incorniciante del viso, complice l'aspetto pieno e ben definito a livello mandibola, come ha dimostrato anche Lily Collins, impegnata sul set romano di Emily in Paris, dove ha sfoggiato. A-Line Bob, il caschetto della primavera. Nonostante la rivisitazione, la nuova versione di taglio non ha perso la sua caratteristica linea ad A da cui prende il nome: deriva dalla celebre collezione disegnata da Christian Dior nel 1955 i cui abiti riprendevano idealmente la forma della lettera A, stretti in vita per poi allargarsi con gonne più ampie.