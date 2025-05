Il campione del tennis Sinner a sorpresa da Papa Leone XIV il Pontefice lo riceve insieme ai genitori

Oggi il Vaticano ha accolto con sorpresa il giovane campione di tennis Jannik Sinner, ricevuto da Papa Leone XIV. In un incontro che ha unito sport e spiritualità, Sinner era accompagnato dai genitori e dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, testimoniando l’importanza del talentuoso tennista per l'Italia e il mondo sportivo.

Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in Vaticano il campione di tennis Jannik Sinner, accompagnato dai genitori e dal presidente della Federazione italia tennis e padel 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Il campione del tennis Sinner a sorpresa da Papa Leone XIV, il Pontefice lo riceve insieme ai genitori

