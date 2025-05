Il campionato francese studia un modo per fermare il PSG | vuole introdurre i playoff per il titolo

Il campionato francese sta valutando una svolta per interrompere il dominio del PSG. Con l'introduzione di playoff per il titolo, dalla prossima stagione potrebbe avviarsi un mini torneo tra le prime quattro classificate, mirato a rendere la Ligue 1 più avvincente e competitiva. Scopri come potrebbe cambiare il futuro del calcio in Francia!

