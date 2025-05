Il Bologna vince una storica Coppa Italia

Il Bologna celebra una storica vittoria nella Coppa Italia, trionfando 1-0 sul Milan grazie a un gol di Dan Assane Ndoye al 53esimo minuto. Questo successo segna il ritorno dei rossoblù al titolo, dopo 51 anni dalla vittoria del 1974, e rende indimenticabile la loro stagione, coronata dalla conquista della terza Coppa Italia nella storia del club.

AGI - Il Bologna ha vinto la Coppa Italia: con un gol di Dan Assane Ndoye al 53esimo minuto, la squadra di Vincenzo Italiano ha superato 1-0 il Milan ed è tornata a vincere un trofeo 51 anni dopo la Coppa Italia del 1974. I rossoblu rendono così indelebile la propria stagione conquistando la terza Coppa Italia della loro storia dopo quelle del 1970 e del 1974. A differenza di un Milan a tratti senza né capo né coda, la formazione emiliana gioca con maggiore ordine ed equilibrio tattico, soprattutto nella ripresa. Dopo le tre finali perse alla guida della Fiorentina, Italiano può finalmente godersi il primo trofeo della carriera. Nei primi minuti il Milan parte subito forte, sfondando specialmente sulla fascia sinistra, grazie alle accelerazioni di Leao. La migliore occasione per i rossoneri arriva al 10', quando Skorupski compie un provvidenziale doppio intervento prima sul quasi autogol di Beukema, poi sulla ribattuta ravvicinata di Jovic. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Bologna vince una storica Coppa Italia

