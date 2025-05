Il Bologna vince la Coppa Italia | Milan battuto in finale per 1-0

Il Bologna festeggia la conquista della Coppa Italia dopo una finale emozionante contro il Milan, vinta per 1-0 all'Olimpico di Roma. Grazie a un gol decisivo di Ndoye all'inizio della ripresa, i rossoblù di Italiano portano a casa un trofeo che esalta il loro straordinario percorso nella stagione 2024/2025. Ecco il racconto di questa storica vittoria.

È festa Bologna. I rossoblù, nella finale dell'Olimpico di Roma, superano per 1-0 il Milan e si aggiudicano l'edizione 20242025 della Coppa Italia. A decidere la gara, controllata per buona parte dagli uomini di Italiano, il gol ad inizio ripresa di Ndoye. Per gli emiliani. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il Bologna vince la Coppa Italia: Milan battuto in finale per 1-0

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni: Milan sconfitto 1-0 in finale, la decide Ndoye

Secondo eurosport.it: COPPA ITALIA - Il Bologna fa tre su tre e dopo i titoli nel 1970 e 1974, i felsinei vincono la terza Coppa Italia della loro storia. A decidere la finale dell'Olimpico contro il Milan un gol di Dan ...

Il Bologna vince la Coppa Italia: battuto il Milan

Da pianetagenoa1893.net: Il Bologna non alzava un trofeo dalla Coppa Intertoto del 1998 e, ancora più indietro, non vinceva un trofeo nazionale dalla Coppa Italia del 1974 che vide come mattatore Beppe Savoldi. É il primo ...

Milan-Bologna 0-1 al 53': chi vince stasera alza la Coppa Italia e va in Europa League

Da msn.com: Mila-Bologna 0-1 al 53' con Ndoye Azione collettiva del Bologna con palla che arriva a Ndoye che si accentra e poi conclude battendo Maignan Milan-Bologna 0-0 dopo i primi 45’ La prima metà gara all’O ...

