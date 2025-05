Il Bologna vince la Coppa Italia! Milan battuto 1-0 in finale con goal di Ndoye

Il Bologna trionfa in Coppa Italia, battendo il Milan 1-0 nella finale grazie al gol decisivo di Ndoye al 53'. Una vittoria storica per i rossoblu, che regala ai tifosi un momento indimenticabile. Scopri il tabellino completo della partita e la formazione schierata dalle due squadre.

Milan-Bologna 0-1, finale di Coppa Italia IL TABELLINO Milan-Bologna 0-1 MARCATORE: 53` Ndoye (B). MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (62` Walker),. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni: Milan sconfitto 1-0 in finale, la decide Ndoye

Riporta eurosport.it: COPPA ITALIA - Il Bologna fa tre su tre e dopo i titoli nel 1970 e 1974, i felsinei vincono la terza Coppa Italia della loro storia. A decidere la finale dell'Olimpico contro il Milan un gol di Dan ...

Il Bologna vince la Coppa Italia: battuto il Milan

Secondo pianetagenoa1893.net: Il Bologna non alzava un trofeo dalla Coppa Intertoto del 1998 e, ancora più indietro, non vinceva un trofeo nazionale dalla Coppa Italia del 1974 che vide come mattatore Beppe Savoldi. É il primo ...

Milan-Bologna 0-1 al 53': chi vince stasera alza la Coppa Italia e va in Europa League

msn.com scrive: Mila-Bologna 0-1 al 53' con Ndoye Azione collettiva del Bologna con palla che arriva a Ndoye che si accentra e poi conclude battendo Maignan Milan-Bologna 0-0 dopo i primi 45’ La prima metà gara all’O ...

