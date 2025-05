Il Bologna fa la storia | vince la Coppa Italia dopo 51 anni Sprofondo Milan Il gol vittoria è di Ndoye Diretta 0-1

Il Bologna scrive un nuovo capitolo della sua storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Con un gol decisivo di Ndoye, i felsinei superano un Milan in difficoltà. All'Olimpico, la finale non solo rappresenta un trofeo, ma anche una possibilità di qualificazione per la prossima Europa League per i rossoneri.

All'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: può valere un posto nella prossima Europa League per i rossoneri (che hanno vinto 5 volte, ma perso 9) 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Bologna fa la storia: vince la Coppa Italia dopo 51 anni. Sprofondo Milan. Il gol vittoria è di Ndoye Diretta 0-1

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni: Milan sconfitto 1-0 in finale, la decide Ndoye

Come scrive eurosport.it: COPPA ITALIA - Il Bologna fa tre su tre e dopo i titoli nel 1970 e 1974, i felsinei vincono la terza Coppa Italia della loro storia. A decidere la finale Ndoye ...

Bologna, serata storica: è vittoria della Coppa Italia 51 anni dopo! Milan KO all’Olimpico

Segnala strettoweb.com: Serata storica per il Bologna, che batte per 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico e conquista la Coppa Italia a 51 dall'ultima volta ...

Il Bologna vince la Coppa Italia e riscatta Casale: i dettagli

Come scrive laziopress.it: Una serata indimenticabile per i tifosi del Bologna: la squadra emiliana ha battuto il Milan nella finale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico di Roma. Un successo storico che arriva a 51 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta-Bologna: Quarti di finale di Coppa Italia, formazioni e dove seguire la partita

Questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle ore 21:00, l' Atalanta affronterà il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo.