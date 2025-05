il bologna conquista la coppa italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa. Un trionfo che riporta alla mente grandi epoche e mette fine al lungo digiuno del club in questa prestigiosa competizione.

Dopo mezzo secolo il Bologna torna a mettere le mani sulla Coppa Italia battendo nella finalissima di Roma il Milan. A decidere il match la rete di Ndoye ad inizio ripresa che ha piegato i rossoneri il cui digiuno da questa manifestazione dura dal 2003. IL BOLOGNA CONQUISTA LA COPPA ITALIA 2015: LA CRONACA DELLA FINALE Partono meglio i rossoneri che sfiorano la rete già al 4?, quando Leao semina il panico nella difesa rossoblu con un assist per Jimenez che però non è posizionato bene cacciando fuori. I felsinei reagiscono con una punizione velenosa di Miranda sulla quale Maignan non si fa sorprendere. Poco dopo, il Milan sfiora nuovamente il vantaggio: sul cross di Jimenez la palla è deviata da Beukema verso la propria porta, Skorupski respinge sui piedi di Jovic che calcia addosso al portiere polacco. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com