Il Bologna alza la Coppa Italia all’Olimpico l’impresa contro il Milan dopo 51 anni | esultano Cremonini e Morandi davanti a Sinner e Salvini

Il Bologna torna a trionfare, alzando la Coppa Italia all’Olimpico dopo 51 anni dall’ultima vittoria. In una finale emozionante, i rossoblù hanno superato il Milan grazie al gol di Ndoye. La festa coinvolge anche personaggi celebri come Cremonini e Morandi, mentre Sinner e Salvini assistono entusiasti a questo storico traguardo.

È il Bologna ad alzare la Coppa Italia all’Olimpico. 51 anni dopo l’ultima finale, i rossoblù hanno battuto il Milan di Conceição grazie al gol di Ndoye al 53?. Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia, 51 anni dopo il successo sul Palermo di Chimenti. In vetta all’albo d’oro c’è la Juventus che ha vinto il trofeo 15 volte, l’ultima l’anno scorso. L’Inter, vincitrice delle precedenti due edizioni, è a nove, come la Roma. Sette le coppe della Lazio, sei per Napoli e Fiorentina, mentre a cinque con il Milan c’è il Torino. A quattro la Sampdoria, a tre il Parma. I vip in tribuna: c’è anche Sinner. Tra i 30 mila rossoblu che hanno sperato nell’impresa all’Olimpico non mancavano Vip come i cantanti Cesare Cremonini, Gianni Morandi e Luca Carboni, passando per i grandi ex, Renzo Ulivieri, Beppe Signori e Roberto Baggio, con il Divin Codino a portare la Coppa Italia in campo prima dell’inno d’Italia cantato da Chiara Galiazzo, fino alla famiglia Mihajlovic. 🔗Leggi su Open.online