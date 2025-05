il bologna al quirinale eleganza selfie e strette di mano i rossoblù stregati dal presidente

Il Bologna, accolto al Quirinale, ha celebrato un momento di eleganza e entusiasmo tra selfie e strette di mano. I rossoblù, affascinati dal Presidente, hanno portato la propria storia e passione in un incontro che ha fatto brillare gli occhi dei tifosi. L'orologio del Quirinale, con il suo quadrante unico, diventa metafora di un tempo che si fa eterno.

dall’inviato L’orologio incassato sul Torrino del Quirinale ha un quadrante ‘alla romana’: indica solo sei ore, non le canoniche dodici, costringendo le lancette a fare in un giorno quattro giri completi al posto di due. L’orologio del Bologna, invece, di ore ne segna fin troppe: il tempo sembra non scorrere mai nell’attesa di una finale aspettata per cinquantuno, interminabili anni. Prima dell’Olimpico, la Storia si consuma qui. Alle dieci i rossoblù e il Milan sfilano già tra i corazzieri, con mezz’ora di anticipo sull’agenda di Sergio Mattarella. Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi sono elegantissimi: abito blu scuro, camicia bianca, cravatta e pochette rossa. Fanno un figurone. Dall’altra parte, il Diavolo veste un completo total black con la t-shirt, poco solenne e troppo casual. Almeno sullo stile, siamo già uno a zero. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net