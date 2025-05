Il Boeing del Qatar e non solo | quali sono i regali più costosi donati ai presidenti Usa

Il lussuoso Boeing 747-8 donato dal Qatar all'Areonautica militare USA rappresenta solo uno dei regali più costosi mai ricevuti dai presidenti americani. In questo articolo esploreremo la tradizione dei doni diplomatici e scopriremo quali sono stati gli omaggi più straordinari e significativi nella storia della presidenza statunitense.

È un'offerta che non si può rifiutare. A meno che non si sia «stupidi». Così Donald Trump, che stupido non si considera certo, intende accettare il presunto omaggio della famiglia reale del Qatar all'Areonautica militare Usa: un lussuoso Boeing 747-8 da 400 milioni di dollari, già ribattezzato Palazzo nel cielo. E poco importa, come sempre per il tycoon, se i democratici hanno arricciato il naso (per usare un eufemismo) e se pure qualche star Maga è rimasta contrariata per il rischio di infrangere le norme costituzionali anti corruzione. Come si può dire di no a tanta generosità? L'attuale Air Force One, ha spiegato Trump in una intervista a Fox News, «è molto più piccolo e meno imponente». E gli Usa «dovrebbero avere l'aereo più maestoso di tutti», ha aggiunto.

Il Boeing 747-8 extra lusso regalato a Donald Trump dal Qatar è già negli Stati Uniti. Da oltre cinque settimane si trova in un hangar dell'aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas, dove è affidato alla società L3 Harris, legata al Pentagono, per essere trasformato nel futuro Air Force One.