Il blitz di Vannacci | Qui non ho visto cosacchi o soldati

Il blitz di Vannacci ad Ancona, nell'incontro intitolato 'Ricostruire l'Europa', segna un momento cruciale per la Lega. Nonostante l'assenza di cosacchi o soldati, la sua presenza, strategica in vista delle prossime elezioni, ha rinforzato l'unità del partito nell'ottica di affrontare le sfide parlamentari europee.

L’appuntamento prendeva il nome di ‘Ricostruire l’Europa’. Argomenti che tratta quotidianamente al Parlamento di Bruxelles. Ma la sua presenza, non causale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, è servita a dare una spinta alla Lega, compatta nella sede regionale di Ancona per l’arrivo di ieri mattina del generale Roberto Vannacci. Nelle Marche, la risposta dell’eurodeputato alle domande della stampa, "il nostro obiettivo è ottenere un risultato efficace ed efficiente. Stiamo parlando con i marchigiani, è la nostra forza. Quella di un partito legato al territorio e che pensa alla persone, al loro futuro, al loro benessere, alla loro prosperità". Poi dritto al punto: "Vogliamo mantenere un governo di centrodestra". Tanti i temi sviscerati, dall’energia all’agricoltura, per arrivare alla manifattura. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il blitz di Vannacci: "Qui non ho visto cosacchi o soldati"

